На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

Тем временем в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации, уже шестой за утро.

По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка Вооруженных сил РФ.

"Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов. Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.