Пограничники заняли оборону Змеиного: к острову подошли нераспознанные цели
В Госпогранслужбе сообщили, что оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.
К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.
Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.
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