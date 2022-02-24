Пограничники заняли оборону Змеиного: к острову подошли нераспознанные цели

В Госпогранслужбе сообщили, что оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.

К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.

Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.