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НБУ открывает спецсчет для помощи армии

Реквизиты для сбора средств на потребности обороны Украины будут обнародованы в ближайшее время, подчеркнул глава Нацбанка.
НБУ открывает спецсчет для помощи армии

Нацбанк открывает специальный счет для сбора средств на потребности армии. Об этом сообщает глава НБУ Кирилл Шевченко в четверг, 24 февраля.

"Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на потребности обороны армии Украины, его реквизиты будут обнародованы в ближайшее время", - сказал Шевченко в видеообращении.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

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