В МВД сообщили о первых жертвах среди военных

В первые часы атаки России на Украину погибли по меньшей мере пять силовиков, много раненых.

В первые часы нападения России на Украину в результате обстрелов и ракетных ударов погибли пять защитников, сообщают в МВД в четверг, 24 февраля.

Так, в результате обстрела военной части ПВО в селе Берда Бердянского района Запорожской области 1 человек убит и 5 ранены. Обстреливается воинская часть Близнюки.

В Каменке-Днепровской на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пожар ликвидирован.

В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области погиб пограничник.

В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.

В Миргороде Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.

Предположительно из ракетного вооружения обстрелян один из объектов Госпогранслужбы в Киевской области.

Впереди колонн российских танков, зашедших в Луганскую область на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище были автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время здесь идут боевые действия. Пограничники, ВСУ и Нацгвардия держат оборону.

В Херсонской области в Геническом районе взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.