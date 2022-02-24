Работа валютного рынка Украины приостановлена - НБУ

Регулятор остановил и осуществление банками расходных операций по счетам резидентов страны-агрессора.

Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка страны, кроме продажи валюты. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Приостанавливаем работу валютного рынка Украины, помимо операций продажи иностранной валюты. Курс валют зафиксирован на уровне официального курса на 24 февраля 2022 года", - заявил он.

Также регулятор остановил осуществление банками расходных операций по счетам резидентов России, государства, которое совершило агрессию против Украины.

Помимо этого, в Украине останавливается оборот всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета. Такое решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Временно с 11:00 24 февраля 2022 года остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета, кроме проведения операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики; Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга", - говорится в сообщении.