Почта
 

Военное положения в Украине: как будут работать медучреждения

Приостановлены плановые госпитализации и операции, однако экстренная помощь будет предоставляться круглосуточно, заверили в МОЗ.
Военное положения в Украине: как будут работать медучреждения
  В Министерстве здравоохранения уточнили порядок работы медицинских учреждений во время военного положения в Украине. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.   Подчеркивается, что медицинскую помощь будут оказывать всем нуждающимся.   В настоящее время приостановлены плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения.   В Минздраве заверили, что в больницах сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д, а также имеются четкие механизмы его пополнения и обновления.   Кроме того указано, что все медучреждения снабжены автономными источниками питания   "Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, которые обеспечивают бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи. Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах", – заявили в МОЗ.

Напомним, 24 февраля на территории Украины было введено военное положение в связи с военной агрессией РФ.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK