Военное положения в Украине: как будут работать медучреждения

Приостановлены плановые госпитализации и операции, однако экстренная помощь будет предоставляться круглосуточно, заверили в МОЗ.

В Министерстве здравоохранения уточнили порядок работы медицинских учреждений во время военного положения в Украине. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства. Подчеркивается, что медицинскую помощь будут оказывать всем нуждающимся. В настоящее время приостановлены плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения. В Минздраве заверили, что в больницах сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д, а также имеются четкие механизмы его пополнения и обновления. Кроме того указано, что все медучреждения снабжены автономными источниками питания "Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, которые обеспечивают бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи. Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах", – заявили в МОЗ.

Напомним, 24 февраля на территории Украины было введено военное положение в связи с военной агрессией РФ.