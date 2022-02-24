Лукашенко предложил переговоры между Украиной и РФ в Минске - СМИ

Лукашенко утверждает, что военное руководство Украины было в курсе о возможной спецоперации.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Минске.

Как пишет Телеграм-канал Klymenko Time, Лукашенко заявил, что РФ "действительно не собирается оккупировать Украину".

Лукашенко утверждает, что военное руководство Украины было в курсе о возможной спецоперации, но ничего не сделало, чтобы предотвратить его, пишет zerkalo.io.

По его словам, необходимо было "немедленно связаться" с министром обороны, Генштабом России "для того, чтобы не началась эта бойня".

"Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну", - заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.