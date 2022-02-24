Украина разрывает дипотношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после нападения российских войск 24 февраля.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил в четверг, 24 февраля, президент Владимир Зеленский.

"Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть - пора выходить на протесты против войны с Украиной", - сказал он в видеообращении.

"Вооруженные силы Украины ведут действительно тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понес серьезные потери, потерь у врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю", - сказал Зеленский.

"Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государства в составе теробороны", - заявил президент.

"Каждый, у кого есть боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите ветеранов", - заявил Зеленский.

Он призвал здавать кровь для раненых.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.