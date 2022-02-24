В Угледаре при обстреле погибли мирные граждане – МВД

Город в Донецкой области был обстрелян российскими войсками, в результате чего погибли три человека.

В городе Угледар Донецкой области в результате обстрелов российских войск погибли трое мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также сообщается, что в Малиновском районе Одессы на территорию воинской части 3012 Нацгвардии попал снаряд. Информация о пострадавших уточняется.

В Киевской области было обстреляно одно из помещений воинской части Нацгвардии. Вероятно, из ракетного вооружения. Подтвержденной информации о потерях пока нет.

"На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Умани при обстреле погиб велосипедист. Пятеро человек оказались в больнице.