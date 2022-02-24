Камуфляж с красной лентой: украинцев предупредили о диверсантах

Полиция обращается с просьбой сообщать о подозрительных людях на улицах. Особенно следует обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде.

Граждан просят сообщать о подозрительных людях на улицах. Особенно следует обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде. Об этом информирует Нацолиция.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил о диверсантах в городе. Об этом он сообщил в Фейсбук.

"Сообщения от антитеррористического штаба. Люди в форме камуфляжа с красной лентой могут быть диверсантами.Если зафиксировали лиц с подозрительным поведением – сразу сообщайте на 102", - говорится в сообщении.

Также Садовый призвал проявлять бдительность людям, проживающим вблизи объектов критической инфраструктуры и аэропорта, и воинским частям.

"Обращаем внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители просят всех гражданских лиц не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.