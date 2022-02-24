Почта
 

Обстрел Чугуева Россией: погиб ребенок

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жителей, одного ребенка не удалось спасти. Теперь тушат пожар.
Обстрел Чугуева Россией: погиб ребенок

В Чугуеве спасатели продолжают тушить пожар в многоквартирном доме, возникший в результате обстрела со стороны России. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 24 февраля.

"24 февраля в 08:23 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Он возник в результате вражеских обстрелов", - сказано в сообщении.

К месту происшествия выехало три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, один автомобиль первой помощи и автолестница. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.

"В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей. В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас идет ее ликвидация", - добавили спасатели.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK