В Штабе ООС заявили о втором сбитом российском вертолете

ВСУ дают достойный отпор агрессору – сбиты шесть самолетов, два вертолета, уничтожено около 50 российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины уничтожили не менее шести самолетов, десятки единиц бронированной техники врага, а также второй российский вертолет. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник несет потери. В настоящее время в районе ООС сбиты 6 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета. Отражено нападение на Счастье, в ходе которого подбиты 2 танка и уничтожены около 50 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ВСУ дают достойный отпор вооруженным силам РФ, и просят сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.