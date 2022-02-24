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В Штабе ООС заявили о втором сбитом российском вертолете

ВСУ дают достойный отпор агрессору – сбиты шесть самолетов, два вертолета, уничтожено около 50 российских оккупантов.
В Штабе ООС заявили о втором сбитом российском вертолете

Вооруженные силы Украины уничтожили не менее шести самолетов, десятки единиц бронированной техники врага, а также второй российский вертолет. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник несет потери. В настоящее время в районе ООС сбиты 6 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета. Отражено нападение на Счастье, в ходе которого подбиты 2 танка и уничтожены около 50 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ВСУ дают достойный отпор вооруженным силам РФ, и просят сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.

 

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