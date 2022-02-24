Мэр Житомира сообщил о погибшем во время обстрела

В поселке Озерное под Житомиром утром взорвали самолет. Кроме того, в Житомирской области вражеский снаряд попал в военные склады в селе Ивница.

В Житомирской области во время обстрелов погиб человек. Об этом на сессии Житомирского городского совета сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает Укринформ.

"Я не буду комментировать сейчас происходящие события, потому что не хочу давать дезинформацию… Хочу сказать, что пока информация, что у нас один погибший сегодня в Житомире есть", - сказал Сухомлин.

Отмечается, что в поселке Озерное под Житомиром утром взорвали самолет. Кроме того, в Житомирской области вражеский снаряд попал в военные склады в селе Ивница.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

В первые часы нападения России на Украину в результате обстрелов и ракетных ударов погибли пять защитников.

А в Угледаре при обстреле погибли мирные граждане

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