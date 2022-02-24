Укрзализныця эвакуировала более 3 тыс украинцев с Донбасса

Из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезда 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

Поезда Укрзализныци эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей. Компания готовит дополнительные вагоны для дальнейшей эвакуации, сообщают в пресс-службе УЗ.

"Компания готовит вагоны. Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха – Южнодонбасская, персонал эвакуирован", — отмечают в Укрзализныце.

Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев-Винница.

Накануне УЗ сообщала, что готовит эвакуацию жителей городов возле столкновения. В частности, там сообщили, что будут осуществлять эвакуацию из следующих областей и населенных пунктов:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Укрзализныця не раскрывает точного времени отправления поездов и места отправления из соображений безопасности.

Тем временем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезда 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

"Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова диспетчерским расписанием, возможны опоздание - просим следить за официальными объявлениями на вокзалах", - добавили в УЗ.

Напомним, что президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.