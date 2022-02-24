Началась вторая волна воздушных ударов - Арестович

В Офисе президента заверили, что в результате новых ударов хуже, чем было утром, не будет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил на брифинге о начале второй волны воздушных ударов.

"Пошла вторая волна воздушных ударов России по Украине", - сказал Арестович.

При этом он заверли, что "хуже, чем было утром, не будет".

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Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.