Началась вторая волна воздушных ударов - Арестович
В Офисе президента заверили, что в результате новых ударов хуже, чем было утром, не будет.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил на брифинге о начале второй волны воздушных ударов.
"Пошла вторая волна воздушных ударов России по Украине", - сказал Арестович.
При этом он заверли, что "хуже, чем было утром, не будет".
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Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.
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