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Укрпочта приостановила работу

Отделения компании не будут работать 24 февраля. Доставка посылок и пенсий возобновится "как только позволит ситуация".
Укрпочта приостановила работу

Укрпочта прекратила работу в связи с введением военного положения в Украине. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook 24 февраля.

"Ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим посылки и пенсии, а пока будем их хранить", – отмечается в заявлении.

В компании уточнили, что пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок, и при необходимости она будет развертывать наземные пути доставки.

 

Напомним, 24 февраля на территории Украины было введено военное положение в связи с военной агрессией РФ.

 

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