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В РФ сделали заявление о нападении на Украину

Российские войска якобы не обстреливают тяжелым вооружением города, а наносят удары по военным объектам.
В РФ сделали заявление о нападении на Украину

Минобороны России прокомментировало вторжение РФ в Украину в четверг, 24 февраля.   Там заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает, а российские войска якобы не наносят ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам, а только по военным объектам.   Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что оборона украинской армии прорвана.

"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение", - заявил он.

Также он утверждает, что украинские пограничники не оказали сопротивления.

Также Конашенков заявляет, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" перешли в контрнаступление при поддержке российских военных.

По его словам, "прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ".

"Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до 

Ранее в Офисе президента сообщили, что военным удалось отбить первую волну атаки России. Сообщается о более 40 погибших, в том числе среди мирного населения.   Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

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