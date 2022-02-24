По Броварам нанесли ракетный удар

Очевидцы сняли видео с места сильного взрыва в Броварах. В небе образовалось большое облако дыма.

В Броварах сегодня, 24 февраля, произошел сильный взрыв. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что РФ нанесла ракетный удар по расположению Командования сил специальных операций в Броварах Киевской области. "Был один ракетный удар по расположению Командования сил специальных операций. По нашим данным, потерь нет сейчас. Но данные уточняются", - сказал Арестович на брифинге.

Сообщается, что звук сильного взрыва был слышен в Киеве. Удар по Броварам был нанесен около 12:00.

Сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ О введении военного положения в Украине.