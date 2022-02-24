Вторжение Росси: СБУ начала уголовные производства

Фиксируются и документируются все случаи вторжения и применения вооружения, а также запретных методов и способов ведения войны

Главным следственным управлением СБУ 24 февраля по факту вторжения ВС Российской Федерации на территорию северных, восточных и южных областей Украины, нанесения авиационных и артиллерийских ударов по военным объектам Украины начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

"Действия ВС РФ совершены с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также международного права, в частности ряда международных договоров", - говорится в сообщении.

Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что согласно статье 51 Дополнительного протокола от 08.06.1977 г. к Женевским конвенциям от 12.08.1949, регулирующим вопросы защиты гражданского населения во время войны, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения. Умышленные и неизбирательные нападения на гражданские лица и гражданские объекты правоохранительными органами квалифицируются и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Сообщается, что фиксируются и документируются все случаи вторжения и применения вооружения, а также запретных методов и способов ведения войны и другие нарушения международного гуманитарного права подразделениями вооруженных сил РФ.

Проводятся необходимые первоочередные следственные действия.

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