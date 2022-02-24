Зеленский обратился к украинцам и россиянам

Глава государства рассказал об ожесточенных боях по нескольким направлениям. Он призвал украинцев помогать армии, а россиян - протестовать против войны. Отдельно Зеленский обратился к мировым лидерам.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о последних новостях на фронте, а также обратился к украицам и гражданам России.

Так, по словам Зеленского, особенно напряженная ситуация сейчас сохраняется на Харьковском направлении и на юге страны, где идут ожесточенные бои в пригороде Херсона.

Также, по словам Зеленского вражий десант в Гостомеле блокируют. Захвачены российские бойцы, тем, кто сдался в плен, врачи оказывают помощь.

Кроме того, украинский президент обратился на русском языке к россиянам, призвав их выходить на улицы своих городов и протестовать против войны с Украиной.

"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, в Москве, в Петербурге и других городах, не только в инстаграме", - призвал россиян Зеленский.

Отдельно глава государства обратился к мировым лидерам: "Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война поступит в ваши двери", - сказал Зеленский.

Украинцев Зеленский призвал вступать в ряды ВСУ и Территориальной обороны, а также помогать волонтерам и медикам, в частности, сдачей донорской крови.

Напомним, по последним данным, часть территории Херсонской области захвачена.