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На Херсонщине при обстрелах погибли 13 человек

От боевых действий в Херсонской области пострадали 33 человека, из них четыре ребенка и 17 военных.
На Херсонщине при обстрелах погибли 13 человек

В результате обстрелов российских оккупантов в Херсонской области погибли 13 человек. Об этом сообщает Херсонская ОГА в четверг, 24 февраля.

Указано, что среди погибших два ребенка и девять военнослужащих.

Кроме того, в Херсонской области пострадали 33 человека, из них четыре ребенка и 17 военных.

Ранее в Херсонской ОГА сообщили о захвате городов Олешки, Геническ и Новой Каховки. Кроме того, захвачена переправа через Днепр.

В соцсетях сообщают, что российские танки подошли к Херсону. В пригороде идут бои.

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