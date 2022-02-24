На Херсонщине при обстрелах погибли 13 человек
От боевых действий в Херсонской области пострадали 33 человека, из них четыре ребенка и 17 военных.
В результате обстрелов российских оккупантов в Херсонской области погибли 13 человек. Об этом сообщает Херсонская ОГА в четверг, 24 февраля.
Указано, что среди погибших два ребенка и девять военнослужащих.
Кроме того, в Херсонской области пострадали 33 человека, из них четыре ребенка и 17 военных.
Ранее в Херсонской ОГА сообщили о захвате городов Олешки, Геническ и Новой Каховки. Кроме того, захвачена переправа через Днепр.
В соцсетях сообщают, что российские танки подошли к Херсону. В пригороде идут бои.
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