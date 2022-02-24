Силы РФ находятся на Антоновском мосту у Херсона

Очевидцы опубликовали в соцсети видео, на котором запечатлена военная техника РФ на мосту возле Херсона.

Военные РФ находятся на Антоновском мосту, соединяющем Херсон с левобережьем. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

На записи видна военная техника и военнослужащие РФ, находящихся на Антоновском мосту в непосредственной близости к Херсону.

Возле военного грузовика стоит артиллеристская пушка и стоят военные.

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