В Сумах идут бои, есть погибшие - СМИ
Точечные бои продолжаются на территории города, однако все админздания под контролем Украины.
В Сумах идут бои на территории города. Известно о трех погибших и шести раненых. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Сумскую ОГА.
Подчеркивается, что админздания Сум - под контролем Украины. В городе остаются российские военные, продолжаются "точечные" бои.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал последние новости о сражениях.
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