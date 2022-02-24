В Сумах идут бои, есть погибшие - СМИ

Точечные бои продолжаются на территории города, однако все админздания под контролем Украины.

В Сумах идут бои на территории города. Известно о трех погибших и шести раненых. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Сумскую ОГА.

Подчеркивается, что админздания Сум - под контролем Украины. В городе остаются российские военные, продолжаются "точечные" бои.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал последние новости о сражениях.