Взвод российских разведчиков сдался в плен под Черниговом

В среду российские военные узнали о наступлении на Украину, хотя думали, что будут возвращаться домой.

Под Черниговской области в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод российских военных. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook в четверг, 24 февраля.

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", – написал он.

Залужный привел слова старшины Константина Сергеевича Буйничева из 74 мотострелковой бригады из Кемеровской области о том, что российские военные находились на учениях в Ельне. В среду они узнали о наступлении на Украину, хотя думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", – сказал российский разведчик.

Ранее Минобороны озвучило потери России. Украинские военные уничтожили семь российских самолетов, семь вертолетов, 24 танков и 20 единиц бронетехники.