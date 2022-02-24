Нардепам выдают оружие – Гончаренко

Народным депутатам начали выдавать оружие, сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что народным депутатам начали выдавать оружие. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Нардепы получают оружие. Защищаем страну и спасаем нашу родину! Ни шагу назад! Мы победим! За нами правда!"", - написал нардеп.

При этом Гончаренко не сообщил, какое именно оружие выдают и на каких условиях.

Официального подтверждения этому пока нет.