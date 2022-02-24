Штаб ООС: Уверенно удерживаем позиции

Из населенного пункта Пищевик враг отступил с потерями в четыре танка. Город Счастье также контролируется украинскими военными.

Вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 18:00 продолжаются обстрелы со стороны вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Штаба ООС.

"В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили четыре танка противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт Счастья находится под контролем украинских защитников.

"Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал последние новости о сражениях.