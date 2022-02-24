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Кулеба потребовал отключить Россию от системы SWIFT

Ранее глава МИД Украины призвал мировых лидеров не повторять ошибки прошлого и "ударить по РФ жесткими санкциями".
Кулеба потребовал отключить Россию от системы SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT. Об этом он написал в Twitter 24 февраля.

"Я не буду дипломатичным в этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!", – призвал глава украинского МИД.

По данным СМИ, за отключение России от SWIFT выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Против – Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

Ранее Кулеба призвал мировых лидеров не повторять ошибки прошлого и "ударить по РФ жесткими санкциями".

"На наших глазах Путин погружает Европу в самое темное время с 1939 года. Не лелейте наивных надежд пересидеть это в стороне. Не повторяйте ошибки прошлого. Бейте по РФ жесткими санкциями. Оказывайте Украине военную и финансовую поддержку. Вместе мы остановим российскую агрессию", – написал он.

Как сообщили СМИ, в четверг президент США Джо Байден огласит "сокрушительные санкции" против России за военное вторжение в Украину.

 

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