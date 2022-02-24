Кулеба потребовал отключить Россию от системы SWIFT

Ранее глава МИД Украины призвал мировых лидеров не повторять ошибки прошлого и "ударить по РФ жесткими санкциями".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT. Об этом он написал в Twitter 24 февраля.

"Я не буду дипломатичным в этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!", – призвал глава украинского МИД.

По данным СМИ, за отключение России от SWIFT выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Против – Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

Ранее Кулеба призвал мировых лидеров не повторять ошибки прошлого и "ударить по РФ жесткими санкциями".

"На наших глазах Путин погружает Европу в самое темное время с 1939 года. Не лелейте наивных надежд пересидеть это в стороне. Не повторяйте ошибки прошлого. Бейте по РФ жесткими санкциями. Оказывайте Украине военную и финансовую поддержку. Вместе мы остановим российскую агрессию", – написал он.

Как сообщили СМИ, в четверг президент США Джо Байден огласит "сокрушительные санкции" против России за военное вторжение в Украину.