Появилось видео последствий боев в Сумах

На кадрах запечатлено несколько единиц военной техники, в том числе - танков, а также упавший столб.

Очевидец снял видео с улицы окраины Сум, где прошли бои с российскими военными. На кадрах запечатлена военная техника, в том числе предположительно танки, а также поваленный столб линии электропередач.

"Немного подбили российской техники", - говорит голос за кадром.

Ранее сообщалось, что в Сумах идут бои, есть погибшие. Однако все админздания находятся под контроле Украины.