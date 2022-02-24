Почта
 

Появилось видео последствий боев в Сумах

На кадрах запечатлено несколько единиц военной техники, в том числе - танков, а также упавший столб.
Появилось видео последствий боев в Сумах

Очевидец снял видео с улицы окраины Сум, где прошли бои с российскими военными. На кадрах запечатлена военная техника, в том числе предположительно танки, а также поваленный столб линии электропередач.

"Немного подбили российской техники", - говорит голос за кадром.

Ранее сообщалось, что в Сумах идут бои, есть погибшие. Однако все админздания находятся под контроле Украины.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK