В сторону Киева из РФ летят 18 Ил-76 - СМИ

В Пскове находится военная часть российского десанта. Самолеты достигнут Киева в течение нескольких часов.

Из российского Пскова в направлении Киева в четверг, 24 февраля, вылетели 18 Ил-76 и будут там в течение часа. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины. Напомним, Сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ О введении военного положения в Украине.