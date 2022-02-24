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В сторону Киева из РФ летят 18 Ил-76 - СМИ

В Пскове находится военная часть российского десанта. Самолеты достигнут Киева в течение нескольких часов.
В сторону Киева из РФ летят 18 Ил-76 - СМИ
Из российского Пскова в направлении Киева в четверг, 24 февраля, вылетели 18 Ил-76 и будут там в течение часа. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.   Напомним, Сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ О введении военного положения в Украине.

 

 

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