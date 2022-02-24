На Харьковщине предупредили об угрозе подрыва дамбы

Жителей поселка Печенеги в домах и на улицах, прилегающих к Северскому Донцу, просят срочно эвакуироваться.

В Харьковской области часть жителей поселка Печенеги эвакуируют из-за возможных взрывов. Готовится подрыв дамбы водохранилища, сообщает Печенежский поселковый совет в четверг, 24 февраля.

"Близятся взрывы! Есть угроза подрыва дамбы Печенежского водохранилища. Всем, кто находится в домах и на улицах, прилегающих к Северскому Донцу, срочно эвакуироваться на гору, к улице Зинченко", – говорится в сообщении.

При этом не указано, кто именно готовит подрыв дамбы.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях началась эвакуация населения на поездах. Людей собирают на станциях Рубежное, Сватово и Лисичанск.

Также сообщалось, что в Кривом Роге эвакуируют часть жителей из-за ракетного удара. После удара российских войск по складам танковой бригады началось тление боеприпасов.