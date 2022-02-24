Путин назвал атаку на Украину "вынужденной мерой"

В ночь на четверг российский президент дал приказ атаковать Украину и заявил, что "Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе".

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение РФ на Украину - это вынужденная мера, пишет Интерфакс в четверг, 24 февраля.

"Вот это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит (в Украине) - вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.

Также Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики.

"Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой сами находимся. Наши партнеры должны это понять", - заявил он.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ О введении военного положения в Украине.