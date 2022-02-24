Появилась видео, как в Геническе женщина прогоняла российского военного

Месная жительница предложила российскому военному положить в карманы семечки чтоб проросли, когда он умрет на украинской земле.

В сети появилось видео, как в захваченном Геническе местная жительница кричала на российского солдата, обещая захватчикам погибель. Соответствующее видео в четверг, 24 февраля, опубликовано в Telegram-канале Инсайдер UA.

На ролике видно, что на улице стоят вооруженные российские военные в полном обмундировании и с белой повязкой на правой ноге, и к одному из солдат подошла возмущенная горожанка.

"Вы пришли на нашу землю! Какого хр*на вы пришли с оружием к нам? Положите хоть семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!" - такими словами встречала украинка российских военных.