Потеряна связь с Каховской ГЭС – Минэнерго

Украинская энергосистема "автономно и спокойно" работает в изолированном режиме от РФ и Беларуси, отметили в ведомстве.

Украина потеряла связь с Каховской ГЭС в Херсонской области, где сейчас находятся российские войска. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в четверг, 24 февраля.

"По нашим последним данным российские войска зашли туда, но они ее не обстреливали, они находятся там физически. ГЭС сейчас работает", – сказал Галущенко.

Также министерство сообщило, что снаряд оккупантов попал в угольный склад Луганской ТЭС.

"Оборудование и сооружения станции не повреждены. Она работает", – указано в сообщении.

По данным Минэнерго, также повреждена ЛЭП в районе украинско-российской границы в Харьковской области, возле города Ахтырка.

Кроме того, отключена в результате повреждения линия 330 кВ Нежин-Конотоп, что не повлияло на энергоснабжение. Вместе с тем в Сумах 20 отключений по линиях 10 кВ, возле Марганца повреждена линия 150 кВ.

В то же время возобновлено энергоснабжение в Николаевской области.

В Минэнерго также отметили, что все шахтеры на угледобывающих и уранодобывающих предприятиях с самого утра были подняты на поверхность.

"Осуществляется мониторинг деятельности предприятий, максимально быстро возобновляется электроснабжение на всех объектах военной инфраструктуры", – подчеркнули в Минэнерго.

Все ТЭС, кроме Луганской, работают. Атомная генерация работает 13 из 15 блоков. Нет никаких оснований думать, что без света могут остаться районы, города и области, заверил министр.

При этом он подчеркнул, что украинская энергосистема "автономно и спокойно" работает в изолированном режиме от РФ и Беларуси.

Ранее в Херсонской ОГА сообщили о захвате городов Олешки, Геническ и Новой Каховки. Кроме того, захвачена переправа через Днепр.

В соцсетях сообщают, что российские танки подошли к Херсону. В пригороде идут бои.