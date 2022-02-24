В Сумскую область зашли сотни российских танков

Колонну российской бронетехники удалось остановить в районе Конотопа и Кролевца, продолжаются бои.

В Сумской и Черниговской областях продолжаются ожесточенные бои с российскими войсками, сообщили в Минобороны вечером в четверг, 24 февраля.

В Сумской области обстановка напряженная. Там к городу Конотоп приблизилась колонна примерно из 300 танков. Отмечается, что войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

При этом в Черниговской области украинские войска отразили все атаки.

"Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага. Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища", - говорится в сообщении.

Также ВСУ фиксирует провокации со стороны Беларуси.

"С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. В Северской области противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой", - добавили в ВСУ.

Напомним, Сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Целый день у приграничных областях идут бои.

Ранее сообщалось, что только возле города Глухов в Сумской области военные подбили 15 вражеских танков.