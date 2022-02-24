В ОП сообщили о ситуации в стране

Позиционные бои продолжаются практически по всей Украине вблизи границы с Россией и Беларусью. Украинские военные дают отпор.

Российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью. Об этом на брифинге вечером в четверг, 24 февраля, сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Так, по его словам, ожесточенные бои продолжаются на юге Украины.

"Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Очень много фото- и видеофиксации разрушений, наносимых российскими вооруженными силами уже даже гражданской инфраструктуре", – сказал Подоляк.

Он отметил, что упорные бои также продолжаются на Донецком и Луганском направлениях, и Вооруженные Силы Украины были готовы к такому развитию событий. Украинские защитники очень активно сопротивляются и даже отбрасывают противника на некоторое расстояние от рубежей.

Советник руководителя Офиса Главы государства подчеркнул, что Украина по-прежнему контролирует поставки продуктов питания и инфраструктуру, обеспечивающую повседневную жизнь людей.

"Все это работает. Есть какие-то ситуативные перебои с сотовой связью в течение дня, мобильной связью, интернетом. Но все это под контролем, все быстро ремонтируется", – сообщил он.

Подоляк отметил, что на юге и востоке Украины российские вооруженные силы атакуют не только военную инфраструктуру, но и начали наносить быстрые удары по гражданским объектам.

"В Угледаре под обстрел реактивными залповыми системами попала больница. Также Градами атакуют микрорайоны Мариуполя", – отметил советник руководителя ОП.

Кроме того, по его словам, с территории Беларуси не только зашли сухопутные войска агрессора, но и были нанесены удары четырьмя баллистическими ракетами по территории Украины. Это юридические доказательства большой войны, которую развязала РФ в Украине с помощью Беларуси, и они должны быть зафиксированы, подчеркнул Михаил Подоляк.

"Есть также оперативные данные, что несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС и повлечь за собой мощную экологическую катастрофу. Это существенно изменяет картину того, что происходит в Украине. Понятно, что РФ не просто хочет свергнуть правительство или заменить его на марионеточных исполнителей – она хочет повлечь максимальные разрушения в Украине. Даже экологический характер", – отметил Подоляк.

На этом фоне находящийся в Киеве президент Владимир Зеленский продолжает активно работать с иностранными партнерами.

"Формируем своеобразную коалицию для того, чтобы было эффективное противодействие российской агрессии. Так же в Киеве находятся депутаты Верховной Рады – причем все фракции практически без исключения. Также находится (в Киеве. – ред.) правительство, все работают в режиме чрезвычайной ситуации или даже военного положения, все работают очень активно и четко понимают свои функции и задачи", – сказал Подоляк.

Также он обратил внимание на то, что нападение России на Украину активно осуждают российские граждане. Россияне уже начинают понимать, что это не точечные военные операции, как это было на Донбассе, а большая, полномасштабная война, как повлечет за собой большое количество жертв.

Ранее в Штабе ООС заявили, что уверенно удерживают позиции на Донбассе.