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Российские войска обстреливают больницы - Ляшко

Глава Минздрава подчеркнул, что обстрел больниц - прямое нарушение Женевской конвенции.
Российские войска обстреливают больницы - Ляшко

Российские войска обстреливают украинские больницы, что является прямым нарушением Женевской конвенции. Об этом вечером в четверг, 24 февраля, сообщает министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко на странице в Facebook.

"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции. И это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - отметил Ляшко.

Он также сообщил, что больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах.

Напомним, недавно в Офисе президента сообщили, что в Угледаре под обстрел реактивными залповыми системами попала больница.

 

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