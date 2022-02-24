Зеленский потребовал ввести бесполетную зону над Украиной

Владимир Зеленский обсудил вопрос с Эммануэлем Макроном, а также анонсировал новый пакет французских санкций против РФ.

Президент Владимир Зеленский потребовал введения "бесполетной зоны" над Украиной и полагается на помощь Запада в этом. Это Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг, 24 февраля.

Как отмечает Европейская правда, судя по тону заявления, Зеленский рассчитывает на успешное одобрение этого решения.

"Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном", - написал Зеленский в Twitter.

В частности, он особо отметил два элемента санкционного пакета, на которые он рассчитывает.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - добавил Зеленский.

Напомним, что небо Украины закрыто для пассажирских самолетов. Показаны сравнительные изображения неба над Украиной в этот же день месяцем ранее.