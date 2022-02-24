Зеленский потребовал ввести бесполетную зону над Украиной
Президент Владимир Зеленский потребовал введения "бесполетной зоны" над Украиной и полагается на помощь Запада в этом. Это Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг, 24 февраля.
Как отмечает Европейская правда, судя по тону заявления, Зеленский рассчитывает на успешное одобрение этого решения.
"Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном", - написал Зеленский в Twitter.
В частности, он особо отметил два элемента санкционного пакета, на которые он рассчитывает.
"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - добавил Зеленский.
Напомним, что небо Украины закрыто для пассажирских самолетов. Показаны сравнительные изображения неба над Украиной в этот же день месяцем ранее.