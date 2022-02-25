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В ВСУ попросили украинцев сообщать о подозрительном движении техники

Жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей просят быть особо внимательными.
В ВСУ попросили украинцев сообщать о подозрительном движении техники

В Генштабе Вооруженных сил Украины призывают граждан сообщать военным о передвижении вражеской техники. Об этом в четверг, 24 февраля говорится в сообщении Генштаба ВСУ на официальной странице в Facebook.

"Уважаемые сограждане - жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным", - призывают военные.

В условиях отсутствия вблизи подразделений ВСУ, информацию призывают передавать руководству населенных пунктов, районов или областей.

Напомним, защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Захватчики предлагали им сдаться, но они отказались. 

 

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