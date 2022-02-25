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Создана Ставка Верховного Главнокомандующего

Ставка создана в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности.
Создана Ставка Верховного Главнокомандующего
 

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, подписал указ о создании Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующий Указ №72/2022 опубликован на сайте президента.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами (…), постановляю образовать Ставку Верховного главнокомандующего", - говорится в Указе.

Указом приостановлена деятельность Военного кабинета СНБО. Кабмин и соответствующие службы должны обеспечить оборудование рабочих мест специальной связью для работы Ставки. Должны быть основные и запасные места работы Ставки.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал Указ о всеобщей мобилизации в Украине.

 

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