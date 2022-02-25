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Появилось видео допроса сдавшихся десантников РФ

Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео допроса сдавшихся в плен ВСУ российских десантников.
Появилось видео допроса сдавшихся десантников РФ
 

Опубликовано видео допроса сдавшихся в плен российских десантников. Видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Захватчики сдаются в плен. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ", - подписано видео.

На допросе они заявили, что не знали, что едут воевать.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод российских военных.

 

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