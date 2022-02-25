Украинцев просят соблюдать светомаскировку

В Верховной Раде призвали украинцев соблюдать в ночное время правила светомаскировки жилья.

Украинцев призвали в целях безопасности в ночное время соблюдать правила светомаскировки. Об этом говорится в Телеграм-канале Верховной Рады.

"Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что таким образом жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток.

Что нужно делать для светомаскировки:

выключать свет в жилье,

зашторивать окна,

гасить уличное освещение своих домов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских войск в Херсонской области погибли 13 человек.