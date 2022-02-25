Украинцев просят соблюдать светомаскировку
В Верховной Раде призвали украинцев соблюдать в ночное время правила светомаскировки жилья.
Украинцев призвали в целях безопасности в ночное время соблюдать правила светомаскировки. Об этом говорится в Телеграм-канале Верховной Рады.
"Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что таким образом жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток.
Что нужно делать для светомаскировки:
- выключать свет в жилье,
- зашторивать окна,
- гасить уличное освещение своих домов.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских войск в Херсонской области погибли 13 человек.
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