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Украинцев просят соблюдать светомаскировку

В Верховной Раде призвали украинцев соблюдать в ночное время правила светомаскировки жилья.
Украинцев просят соблюдать светомаскировку
 

Украинцев призвали в целях безопасности в ночное время соблюдать правила светомаскировки. Об этом говорится в Телеграм-канале Верховной Рады.

"Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что таким образом жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток.

Что нужно делать для светомаскировки:

  • выключать свет в жилье,
  • зашторивать окна,
  • гасить уличное освещение своих домов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских войск в Херсонской области погибли 13 человек.

 

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