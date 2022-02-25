24.02: Вторжение и смерть на Змеином

Путин объявил "спецоперацию" на Донбассе после чего Россия начала бомбить Украину; Зеленский снова обратился к гражданам России.

Путин объявил о вторжении в Украину

Президент России Владимир Путин выступил с обращением под утро в четверг, 24 февраля. Он заявил, что начинает спецоперацию на Донбассе. Он заявил, что "Россия не может существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории Украины" и что российским властям "не оставили ни одной возможности защитить наших людей, кроме той, которую мы используем сегодня".

На острове Змеином убили украинских пограничников

Защищая остров Змеиный от вторжения российских военных, погибли 13 украинских пограничников. Захватчики предлагали им сдаться, но те отказались. После этого по гарнизону был нанесен интенсивный ракетно-артиллерийский удар. Со своей стороны в Госпогранслужбе сообщили, что связь с пограничниками, которые находятся на острове Змеиный утрачена.

Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. Он сообщил, что в первый день войны Украина потеряла 137 наших граждан. Ранены 316. Враг наносил удары не только по военным объектам, но и по гражданским. Президент Украины подчеркнул, что ни он, ни его семья не покидали столицу Украины. Зеленский предупредил о возможных диверсионных группах агрессора в Киеве. Он резюмировал, что Украина по итогам первого дня агрессии фактически в одиночестве оказывает отпор врагу.

В Украине ввели военное положение

Президент Владимир Зеленский подписал указ О введении военного положения в Украине. Депутаты Верховной Рады утвердили документ 300-ю голосами. Военное положение было введено с 5.30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством.

Минобороны России прокомментировало вторжение РФ в Украину

Там заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает, а российские войска якобы не наносят ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам, а только по военным объектам. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" перешли в контрнаступление при поддержке российских военных.

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию

После жестокого боя контроль за чернобыльской площадкой был утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. В Офисе президента считают, что это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты".

Аэропорт в Гостомеле отбили у российской армии

Вооруженные силы Украины вернули контроль над аэропортом ГП Антонов в Гостомеле, который находится менее чем в 10 километрах от Киева. Российский десант уничтожен, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Украинские города обстреляли

В соцсетях жители украинских городов публиковали фото и видео последствий обстрелов. Были опубликованы видео и фото из Киева, Броваров, Гостомеля, Мариуполя, Харькова, Калиновки и других городов после обстрелов.

Российские военные обстреляли микрорайон Восточный в городе Мариуполь Донецкой области. Повреждены дома.

В городе Угледар российские снаряды попали в местную больницу. В результате атаки погибли четверо мирных жителей, ранения получили 10 человек, в том числе шестеро медиков.

В результате удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 18 человек, среди которых 10 женщин.

В Броварах в Киевской области в результате обстрелов со стороны российских военных погибли шесть человек, еще 12 ранены.

Военные силы РФ нанесли удары по Мелитополю Запорожской области, который является одним из направлений наступления ВС РФ и аэродрому возле города.

В результате российского удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района Одесской области погибли 22 человека. Среди погибших - 11 мужчин и 11 женщин.

В результате обстрелов российских оккупантов в Херсонской области погибли 13 человек. Среди погибших два ребенка и девять военнослужащих. Кроме того, в Херсонской области пострадали 33 человека, из них четыре ребенка и 17 военных.

Украина разорвала дипотношения с Россией

Министерство иностранных дел Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского приступило к процедуре разрыва дипломатических отношений с РФ в соответствии с нормами международного права. МИД Украины отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве. Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работу в штатном режиме.

В столице Украины будет действовать комендантский час

Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 7.00. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

В Европе подскочила цена на газ

Цена газа в Европе в четверг, 24 февраля, взлетела до 1400 долларов за тысячу кубометров против $1041 на закрытии накануне. Вчера стоимость газа впервые в этом году превысила 1000 долларов.

Снятие наличных в Украине ограничили

Национальный банк Украины зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 гривен за доллар. Также регулятор ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Также запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства. Безналичные расчеты осуществляются без ограничений.

Запад объявил о санкциях для России

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран G7 договорились о дальнейших действиях против России и согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций. По словам Байдена, будут введены санкции в отношении ряда крупных российских банков, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Их активы на сумму около 1 трлн долларов будут заморожены.

"Большая семерка" выразила готовность оказать гуманитарную помощь "для облегчения страданий от российской агрессии", в том числе беженцам и перемещенных лицам. Авторы заявления единогласно поддержали народ Украины и ее демократически избранное правительство.

В России люди вышли на акции протеста

В России жители различных городов вышли на антивоенные акции. Видео участники акций публиковали в соцсетях. На антивоенные акции вышли жители Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга и Новосибирска. В Екатеринбурге полиция разогнала антивоенную акцию. В Тюмени полиция задерживала вышедших на акцию людей.

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