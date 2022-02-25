Россия готовит танковую атаку на Киев - МВД

Сегодня российские войска попытаются прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.

Российские войска планируют в пятницу, 25 февраля, атаковать Киев, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Twitter.

"Самый тяжелый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov. Защитники Киеве наготове!" - написал он. Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что военные ведут бои в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. ВСУ остановили силы врага на рубеже реки Тетеров под Иванковым, мост через реку разрушен.

Также сообщается, что противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.

Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

Воздушные Силы вооруженных сил Украины защищают небо над Киевом.

Также взорван мост по новоирпенской трассе недоступен.