Минобороны: Россия атакует на четырех направлениях

Украинские военные ведут оборонительные бои на четырех направлениях - Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС.

Вооруженные силы Украины ведут оборонительные боевые действия на четырех направлениях, сообщила утром в пятницу, 25 февраля, замминистра обороны Анна Маляр.

"Сейчас Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия с превосходящей силой противника по 4-м направлениям – Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС", - написала Маляр.

Она добавила, что украинские военные сильны, мотивированы и несокрушимы.

"В единстве сильна наша нация! Победа будет за нами", - подытожила замглавы Минобороны.

Также она предупредила о возможном заходе российских войск в Ворзель и другие населенные пункты под Киевом.

Как сообщают в МВД, сегодня российские войска попытаются атаковать Киев.