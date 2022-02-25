ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом

Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку

На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян.