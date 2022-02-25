Боритесь против войны: Зеленский отреагировал на протесты в РФ

Зеленский обратился к россиянам на русском языке: "Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил людей, которые вышли в российских городах на протесты против войны с Украиной. Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский обратился к россиянам на русском языке:

"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - сказал Зеленский.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский подписал указ О введении военного положения в Украине.

В России жители различных городов выходят на антивоенные акции.