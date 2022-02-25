Боритесь против войны: Зеленский отреагировал на протесты в РФ
Зеленский обратился к россиянам на русском языке: "Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим".
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил людей, которые вышли в российских городах на протесты против войны с Украиной. Об этом он заявил в видеообращении.
Зеленский обратился к россиянам на русском языке:
"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - сказал Зеленский.
Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.
Президент Владимир Зеленский подписал указ О введении военного положения в Украине.
В России жители различных городов выходят на антивоенные акции.
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