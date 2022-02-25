На Сумщине активное перемещение техники РФ, под Ахтыркой идет бой

Слышны очереди обстрелов с определенной периодичностью около части терробороны в Сумах по ул. Кондратьева.

В пятницу, 25 февраля, с 5:40 утра в Сумской области начались активные перемещения вражеской военной. В окрестностях Ахтырки около 7:30 утра со стороны Писаревки начался бой. Об этом сообщает глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Ситуация в области тревожная. Но должны держаться. Военная техника идет по области транзитом. Во всех городах районного значения, на всех админзданиях украинские флаги. Информация о вчерашнем триколоре над зданием ОГА и в Глухове не подтверждается", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, слышны очереди обстрелов с определенной периодичностью около части терробороны в Сумах по ул. Кондратьева.

Как сообщил городской голова Юрий Бора, продолжается бой против танков агрессора и в Тростянце.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский подписал указ О введении военного положения в Украине.

Как сообщалось ранее, ВСУ отразили прорыв российских войск под Черниговом.