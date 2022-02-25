Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов

УЗ призывает пассажиров сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В связи с опасностью продолжения курсирования АО Укрзалізниця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с 25 декабря отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростень, Тетерива, Малина и между этими пунктами.

Электропоезда, которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень.

В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье.

Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов-Лавочное-Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Кроме того, отменены электропоезда сообщением Харьков - Казачья Лопань, Мерчик - Тростянец - Смородино и Тростянец - Смородино - Люботин.

Также отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков - Бахмут, Харьков - Лозовая - Краматорск и Харьков - Славянск не будут курсировать к дальнейшим указаниям.

"Поезда Мариуполь - Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда по маршруту Лантратовка - Кондрашовская-Нова ограничиваются по станции Новый Айдар", - говорится в сообщении.

УЗ призывает пассажиров сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях.

Напомним, еще вчера, 24 февраля, поезда из Киева и западного направления продолжали курсирование.