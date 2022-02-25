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Украинцев предупредили о фишинговой атаке

Ведется электронная рассылка писем и сообщений с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным устройств.
Украинцев предупредили о фишинговой атаке

Госслужба специальной связи и защиты информации сообщила в Telegram, что против украинцев началась фишинговая атака.

"На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера", – отметили в службе.

Кроме того, не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры.

"Это делается, чтобы получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации", – уточнили в Госспецсвязи.

Подчеркивается, что открывать содержимое таких писем и сообщений нельзя.

 

Напомним, 24 февраля, после вторжения российских войск на территорию Украины в Госспецсвязи призвали совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости, так как сети перегружены.

 

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