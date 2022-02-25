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Под Киевом идут бои, в городе слышна стрельба

Продолжаются бои в Гостомеле, стрельба и взрывы слышны в Ворзеле и в северных районах Киева.
Под Киевом идут бои, в городе слышна стрельба

В Гостомеле под Киевом продолжаются бои украинских военных против российских захватчиков. Соответствующее видео публикуют в соцсетях утром в пятницу, 25 февраля.

Также слышны взрывы в Ворзеле и в киевских районах Оболонь и Виноградарь.

В то же время, УНИАН пишет, что два БТР без опознавательных знаков поехали в сторону Куреневки по улице Новоконстантиновской.

Также утверждается, что по ул. Борщаговская около КПИ в сторону Окружной проехали три грузовика без номеров с людьми без опознавательных знаков. 

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